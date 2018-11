Trabzon 'Mavi Balina' Oyunu Oynadığı İddia Edilen Liseli Ahmet, İntihar Etti

13 Kasım 2018 Salı 15:22



13 Kasım 2018 Salı 15:22

'Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edilen liseli Ahmet, intihar etti (2)İNTİHARIN ARDINDAN 'HAKKINIZI HELAL EDİN? NOTU ÇIKTITrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra evden aldığı tabancayla intihar ederek yaşamına son veren Ahmet Kağan G. (16), intihardan önce evdeki odasında 'Anlamsız, hakkınızı helal edin? yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince, gencin oyun oynadığı bilgisayar ve cep telefonunda incelemeler sürerken, okul arkadaşları da, Ahmet Kağan G.'nin ölüm haberiyle hüzne boğuldu.Ahmet Kağan G.'nin ilçedeki okuldan yakında arkadaşı Abdülbaki Hacıismailoğlu, arkadaşının kendisiyle intihar üzerine 2-3 gün önce şakalaştıklarını, ölüm haberiyle çok üzüldüğünü söyledi. Hacıismailoğlu, 'Benim en yakın, sevdiğimiz bir arkadaşımdı. Bir derdi, sıkıntısı yoktu. Ondan böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece 2-3 gündür morali bozuktu, o kadar. 1-2 ay öncesinde aramızda öylesine, şakasına intihar konuştuğumuz oldu. Yukarıda taş gibi bir yer vardı, 'Oradan atlayalım mı' dedi. Sonra 'boş ver. Oraya kim çıkacak' diye şakasına konuştuk. Üzgünüm dedi.'MORALİ BOZUKTU'Ahmet Kağan G.'nin diğer arkadaşı Alper Kaldırım, 'Bunu neden yaptığı konusunda bir fikrimiz yok. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu diyerek olayın araştırılmasını istediklerini belirtti. Arkadaşı Ahmet'in intihardan önce not bıraktığını anlatan Kürşat Demirhan ise, İntihardan önce bir not yazmış. 'Anlamsız, hakkınızı helal edin' diye bir not bırakmış. Ben en son dün gördüm. Morali bozuktu. 'Neyin var' diye sordum. 'Bir şeyim yok' diye geçiştirmişti. Olayı duyunca çok üzüldüm diye konuştu.'KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK'Akköse Mahallesi Muhtarı Ömer Benzer, oyunların çocuklar üzerinde bu denli etkilerinin olduğunu kaydederek şunları söylediÇocukları ölüme sevk eden bazı bilgisayar oyunları var. Bu oyunların etkisiyle böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı düşünülüyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Bu tür oyunların elbette gençler üzerinde olumsuz etkileri var. Yetkililerimizin bu oyunları yasaklayan tedbirleri alması gerekir. İntiharın bu oyunlardan olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. İntihar kalkışması için herhangi bir başka neden düşünülmüyor. Çocuğun herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. Ailenin göremediği bu tür oyunları oynaması sonucu bir bunalıma girmiş olabileceği ihtimali daha yüksek duruyor. Bu tür oyunlara karşı yetkililerimizin önlemlerini artırması gerekiyor. Bu oyunlar en az esrar, eroin seviyesi kadar tehlike arz ediyor dedi.'FARKLI BİR OYUN OYNADIĞINI SÖYLÜYORLAR'Dernekpazarı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aşık ise intiharın, öne sürülen bilgisayar oyununun etkisiyle olabileceğine ihtimal verildiğini ifade ederek şöyle dediÖlümle ilgili ana şüphemiz oynadığı oyunla alakalı olarak düşünüyoruz. Arkadaşlarının bu yönde söylemleri var. Bu oyunlarda 'kendini bir yerden aşağıya at' gibi komutlar olduğunu öğrendik. Arkadaşları 'Mavi Balina' oyununu oynamadığını söylüyor. Farklı bir oyun oynadığını söylüyorlar. Bu oyununun çocukları intihara yönlendirdiğini bütün dünya biliyor. Bu oyunu oynayıp oynamadığına yönelik durum incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Sosyal medya üzerinden en son 'Mavi Balina öldü' diye bir paylaşım yapıldığı rivayet ediliyor. Ama sosyal medya hesabını bir süre önce kapatmış.Ahmet Kağan G.'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.