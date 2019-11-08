Haberler » Güncel » Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

08.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32 Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve aralarında muvazzaf yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 6 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:55   Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
14:55   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan  4'lü zirve açıklaması
14:54   Dışişleri bakanı çavuşoğlu yunan mevkidaşı ile görüştü
14:54   Cumhurbaşkanı erdoğan, akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
14:54   Bursa'da yakalanan 'bitcoin safiye' aydın'a getirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:56:14