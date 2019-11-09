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Trabzon merkezli 3 ilde bahis operasyonu düzenlendi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon, Artvin ve Antalya illerinde gerçekleştirilen bahis operasyonunda 6 milyon TL'lik yasa dışı bahis oynandığını tespit edilirken, operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklandı.

09.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:23Trabzon merkezli 3 ilde bahis operasyonu düzenlendi
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon, ve Antalya illerinde gerçekleştirilen bahis operasyonunda 6 milyon TL'lik yasa dışı bahis oynandığını tespit edilirken, operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yasadışı bahis oynandığı ihbarını alan polis ekipleri 21 ekip ve 115 personelle Trabzon'da 21, Artvin'de 1 ve Antalya'da 1 kişi olmak üzere toplamda 23 şüpheli şahsın ev ve iş yerleri adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 18 adet Cep telefonu, bu cep telefonlarına ait 6 adet SİM kart, 2 Flash Bellek, 4 Bilgisayar, 2 Tablet, farklı şahıslar adına yazılmış 147 bin TL değerinde senet, 21 bin 200 Türk Lirası, 3 bin 820 Amerikan Doları, 466 adet farklı bankalara ait banka dekontları, 28 adet banka hesap ve kredi kart bilgileri, çok sayıda tabanca fişeği ile bin miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Söz konusu şahısların yasadışı bahis oynayarak 6 milyon 384 bin TL'lik para trafiği gerçekleştirdikleri belirlenirken, bu paraları da çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, biri savcılıkça, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Trabzon, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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