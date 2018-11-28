28 Kasım 2018, 15:39
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Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

Trabzon merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Trabzon merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Trabzon merkezli Artvin ve İstanbul illerinde yürütülen eş zamanlı operasyonda ihraç edilen sağlık memuru A.H., özel kurumlarda satış elemanı olan T.D., V.K. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların gözaltı işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON Trabzon
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39



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