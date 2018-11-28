Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

Trabzon
merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Trabzon merkezli Artvin
ve İstanbul
illerinde yürütülen eş zamanlı operasyonda ihraç edilen sağlık memuru A.H., özel kurumlarda satış elemanı olan T.D., V.K. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların gözaltı işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON
Trabzon
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39