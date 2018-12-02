Trabzon Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu

Trabzon
merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışmalarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, örgüt üyesi şahıslara yönelik, 8 ilde (Trabzon, İstanbul
, Ankara
, Muş
, Balıkesir
, Edirne
, Bayburt
ve Ağrı
) illerinde yürütülen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Kara Kuvvetleri bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, jandarma bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi. - TRABZON
02 Aralık 2018 Pazar 12:35