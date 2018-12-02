Trabzon Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 9 Askere Gözaltı

TRABZON merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 üsteğmen ile 7 astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Trabzon
, İstanbul
, Ankara
, Muş
, Balıkesir
, Edirne
, Bayburt
ve Ağrı
'da önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda; örgüt içinde ankesörlü telefonlarla 'ardışık arama' yöntemiyle haberleştikleri saptanan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay Başkanlığı
, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 7 astsubay gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen 9 askerin sorgusu sürüyor. - Trabzon
Trabzon
02 Aralık 2018 Pazar 13:42