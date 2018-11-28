Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şube müdürlükleri ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilenlere yönelik Trabzon merkezli Artvin
ve İstanbul
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen sağlık memuru A.H. ile özel kurumlarda satış elemanı T.D, V.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlıların KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:15