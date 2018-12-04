Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY'nin öğrenci ve ilçe yapılanmalarında görev alanlara yönelik Trabzon, Tokat
, Adıyaman
ve İstanbul
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları ve Bank Asyada hesapları bulunduğu tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, ev hanımı ile serbest meslek sahiplerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Trabzon
04 Aralık 2018 Salı 15:46