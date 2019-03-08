Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik Trabzon, Malatya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay, bir ihraç astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.