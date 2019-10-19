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Trabzon merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi yakalandı.

19.10.2019 12:04Trabzon merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonu
Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırmak" suçu iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon, Rize ve Nevşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, 68 adet fişek ile dijital materyal ve evrak ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nevşehir, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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