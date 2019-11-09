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Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

09.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:16Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı
merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 21 ekip ve 115 personelle "Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla Trabzon'dan 21, Artvin ve Antalya'dan da birer şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 18 cep telefonu, 6 sim kart, iki flash bellek, 4 bilgisayar, iki tablet, farklı kişilerin adına yazılmış 147 bin lira değerinde senet, 21 bin 200 lira, 3 bin 820 dolar, farklı bankalara ait 466 banka dekontu, 28 banka hesap ve kredi kart bilgileri, 266 fişek, 47,45 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonunda 6 milyon 384 bin lira para trafigˆi gerc¸ekles¸tirdikleri, parayı c¸es¸itli yo¨ntemlerle aklamaya c¸alıs¸tıkları tespit edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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