TRABZON Muhtarın öldürüldüğü silahlı saldırı anı kamerada

Muhtarın öldürüldüğü silahlı saldırı anı kameradaTRABZON'da geçen yıl muhtar Beyler Bal'ın (61) çıkan tartışmada akrabası Orhan Bal tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

05.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:08
Muhtarın öldürüldüğü silahlı saldırı anı kamerada
TRABZON'da geçen yıl muhtar Beyler Bal'ın (61) çıkan tartışmada akrabası Orhan Bal tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere, zanlının silahla arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 el ateş ettiği görülüyor. Olay, Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Zekiçebi Caddesi'nde 22 Aralık 2019'da meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan ve akraba olan Orhan Bal ile Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Bal, tabancayla, Beyler Bal'a ateş etti. Karın ve kafasına isabet eden mermiyle yaralanan Beyler Bal, yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Beyler Bal, yaşamını yitirdi. KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Orhan Bal'ı yakalamak için Asayiş Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapüşonlu kıyafet giyen Orhan Bal'ın, yakında bekleyen akrabası F.D.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna oturarak olay yerinden kaçtığını tespit etti. Cinayet şüphelisi Orhan Bal ve F.D. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Sürmene ilçesinde yakalandı. İfadesinde, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini itiraf eden Orhan Bal ve F.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. OLAY ANI KAMERDA
Köy muhtarı Beyler Bal'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere, kapüşonlu kıyafet giyen Orhan Bal'ın sokak ortasında tabancasıyla arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 el ateş ettiği, ardından da koşarak uzaklaştığı görülüyor. TRABZON Muhtarın öldürüldüğü silahlı saldırı anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhan Bal, Güncel, Haber

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