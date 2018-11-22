Trabzon Önemli ve Fonksiyonel Bir Liman Kentidir"

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu
, Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant
, yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldiği aktarıldı.
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nun, Yatırım Adası, İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi, turizm projeleri, turizmde yeni yapılanma modeli, Fuar ve Kongre Merkeziyle ilgili Ustaoğlu'na bilgi vererek, çeşitli konularda oda ile ilgili bilgi verdiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ustaoğlu, Trabzon'un geleceğe yönelik vizyon projelerinin TTSO tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Şehrin önemli kurumlarının başında TTSO'nun ekonominin rehber ve lokomotif kuruluşudur. Bu projelerin en kısa sürede hayata geçmesi için el birliğiyle çalışacağız. Bunlar hayal değil, gerçek ve Trabzon'un çok özel vizyon projeleridir. Şehrin Valisi olarak, katkı yapma adına yapabileceğimiz ne varsa yanınızdayız. Trabzon, tarihi, kültürel ve ticari yönden çok önemli bir şehir. TTSO'da neredeyse 140 yıldır faaliyette. Yani Trabzon'un ekonomik dinamizmi, çok eskilere dayanıyor." ifadelerine yer verdi.
Trabzon'un önemli ve fonksiyonel bir liman kenti olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Trabzon'u global dünya ile rekabette, istihdamda ileri taşımak için yapılacak çalışmalar ve uluslararası organizasyonları önemsiyoruz. 24 saat canlı hayatın bulunduğu, her alanda kendinden söz ettiren bir şehir olan Trabzon'u elbirliğiyle, ortak akılla geleceğe taşımak konusunda gayret göstereceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda yapılacak her çalışma, her proje, bir evin daha bacasının tütmesi çok önemli. İş adamlarımız bu anlamda çok önemli bir görevi ifa ediyor. Ekonomi
dinamik olur ve gelişirse herkes kazançlı çıkar. Şehrin huzur ve güvenine katkı sağlayan en önemli unsur ekonomidir. Trabzon'un geleceğe yönelik vizyon projeleri TTSO tarafından yapılmış. Bu projelerin en kısa sürede hayata geçmesi için el birliğiyle çalışacağız. Bunlar hayal değil, gerçek ve Trabzon'un çok özel vizyon projeleri."
Ziyaretin ardından Trabzon Valisi Ustaoğlu, TTSO Özel İpekyolu
Müzesi'ni de ziyaret ederek, Hacısalihoğlu'ndan müze hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Ayrıca Ustaoğlu'nun müze şeref defterini de imzaladığı aktarıldı.
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası,Trabzon
22 Kasım 2018 Perşembe 14:24