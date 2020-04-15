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Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de "Evde kal" çağrılarına uyuluyor

Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara uyarak, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

15.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:42
Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de
Trabzon , Ordu , Giresun ve Artvin 'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara uyarak, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla Doğu Karadeniz'in bu 4 önemli kentinde işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.
Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları için anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanlar ise maske ve eldiven kullanıyor.
Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde sakinlik hakim oldu.
Ordu'daki Demokrasi ve Köprübaşı Meydanları da sakin günlerini yaşarken, insan yoğunluğunun olduğu ana caddelerde ise vatandaşların geçişine kontrollü izin veriliyor.
Giresun'da Atatürk Meydanı eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor. Gazi Caddesinde ise kısmen insan hareketliliği olduğu görüldü.
Atvin'in İnönü ve Cumhuriyet Caddeleri ve Kültür Sokağı'ndaki insan hareketliliği diğer günlere oranla gözle görülür şekilde azaldı. Az da olsa araç trafiğindeki hareketlilik ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Giresun, Artvin, Ordu, Güncel
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