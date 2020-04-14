Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon, Ordu ve Giresun'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

Trabzon, Ordu ve Giresun'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:37
Trabzon, Ordu ve Giresun'da
Trabzon , Ordu ve Giresun 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Söz konusu illerde, koronavirüse karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandığı gözlendi.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde sakinlik hakim.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı Meydanları, Giresun'da ise Atatürk Meydanı'nın eskiye oranla sakin olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Trabzon, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Aynur Aydın’dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Haberler
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Haberler ›› Güncel ››Trabzon, Ordu ve Giresun'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:23: Sinop'ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı - Haber 14:22: Nilüfer'de 466 market kontrol altında - Haber 14:22: ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri - Haber 14:22: Beylikdüzü Yaşam Vadisi buz pistinde yangın - Haber 14:20: Doğanşehir'de esnaflara yüz koruyucu siper dağıtılıyor - Haber 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin