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Trabzon, Ordu ve Rize'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Ordu, Rize ve Trabzon'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:48
Trabzon, Ordu ve Rize'de
Ordu , Rize ve Trabzon 'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı hatırlatılarak, dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte bir takım önlemlerin alındığı belirtildi.
İl Hıfzısıhha Meclisi kararıyla Ordu'da, her ilçede kaymakamlıklar tarafından "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, bu grubun kendi başına ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edildi.
Bu durumdaki vatandaşların 112, 154 ve 155 numaralı telefonları arayarak acil ihtiyaçları için yardım talebinde bulunabileceklerine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"112 nolu telefon, sadece sağlık sorunları için aranmalıdır. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için evlerinden çıkmamaları hususunda uyarıcı haber, yayın, paylaşım ve alt yazı yayınlanması, son derece etkili ve faydalı olacaktır. Bu belanın en az etkiyle atlatılmasında, siz değerli basın mensuplarımızın katkısına ve desteğine ihtiyacımız var. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz."
Rize
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının kararının ardından Rize Valiliği bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Grubun, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmamasını amaçladığına işaret edilerek, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiş olup bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Trabzon
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sınırlandırmayı hatırlatarak, vatandaşların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığına değindi.
Vali Ustaoğlu, "Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için valiliğimiz, kaymakamlıklarımız gereken desteği sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Trabzon, Rize, Ordu, Güncel

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