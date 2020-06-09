TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu

Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştuTRABZON'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu.

09.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:01
Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu
TRABZON'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu. Polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada övgü topladı.
Kentte, Akyazı tünelinde Giresun yönüne seyir halinde olan engelli sürücü, lastiğinin patlaması üzerine aracını sağa çekti. Lastiğini değiştirmekte zorluk çeken sürücüyü fark eden trafik polisleri, ekip otosunu durdurup, yardım için harekete geçti. Ekip otosundan inip, kollarını sıvayan trafik polisi Necmettin Sevil, engelli sürücünün imdadına yetişerek, kriko yardımıyla kaldırdığı otomobilde patlayan lastiği, stepne lastikle değiştirdi.
SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ TOPLADI
İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun" notuyla yapılan paylaşım, ilgi çekti. Sosyal medya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle trafik polisi Necmettin Sevil'i tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu.
EGM DE PAYLAŞTI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de, Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini resmi sosyal medyada hesaplarından paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan engelli sürücüye yardım eden polis memuru Necmettin Sevil'in 1 ay önce de İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den başarı belgesi aldığı öğrenildi. TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Akyazı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir Haber
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Haberler››Güncel››TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:17: Tepkilerin odağındaki Dipsiz Göl'de karlar eridikçe su seviyesi yükseliyor - Haber 13:17: Son dakika haber | Boyabat'ta toplu taşıma araçları ve yazıhaneleri dezenfekte edildi - Haber 13:17: Hakkari'de LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Haber 13:15: Başkan Zorluoğlu'ndan "Her siteye ve bahçeye bir köpek" önerisi - Haber 13:15: Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı - Haber 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı - Spor 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler