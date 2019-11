TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu'nca düzenlenen " Trabzon Özel Gereksinimli Bireyler Çalıştayı" sona erdi.Vali İsmail Ustaoğlu, bir otelde düzenlenen çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılara çare bulmak adına anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Ustaoğlu, Trabzon'un farkındalık konusunda belli bir mesafe katettiğini belirterek, "Her zaman her şeyde ilkleri başaran bu il, bu anlamda da aslında güzel çalışmalara imza atıyor ama yetmez. Ailelerin bizlerle paylaştığı belli hususlardaki konularla ilgili genel müdürlüklerimiz ve bizler gerekli notlarımızı aldık, eksik olan hususları yerine getirmek için çalışacağız." dedi.TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Trabzon'dan çok mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Farkındalık oluşturmak için illerimize ve ilçe kaymakamlarımıza ulaşarak, sunumlarımızı yaptık ama Trabzon bu konuyu çok önceden farketmiş. Çünkü özel eğitim anaokulu Trabzon'da var. Başka yerde biz rastlamadık. İnşallah topyekün bir çalışma yapacağız. Komisyon çalışmalarımız 25 Kasım'da bitiyor ama biz üyelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Çünkü en iyi toplantıyı burada yaptık. Buradan çok fazla mesaj aldım."Ayvazoğlu da toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, katılan herkese teşekkür etti."Meclisimizin bu konuya el atmasına çok sevindim"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, yaptığı sunumda Milli Eğitim Bakanlığı olarak "Özel Eğitim Ulusal Otizm Eylem Planı"nda üzerlerine düşen tedbirleri aldıklarını ve bu konuda da son derece başarılı bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, çocukların eğitimlerinde erken tanının önemine vurgu yaptı.Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı konusunu örnek gösteren Bilgili, şunları kaydetti:"Aslında ben Aksaray vakası diyorum. Bu da şunu ortaya koydu ki illa ve illa farkındalık çalışmaları yapmamız gerekiyor hem kamuoyunda hem de Milli Eğitimin öğretmen ve yöneticilerinde farkındalık oluşturmamız gerekiyor ve bunu sürdürülebilir yapmamız gerekiyor. Kurumlar olarak ne kadar kendimizi eğitip, mevzuatları düzenlesek de farkındalık oluşturmadığımız sürece bu işi çözmemiz zor görünüyor. Meclisimizin bu konuya el atmasına bu nedenle çok sevindim."Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık çalışanlarına engellilere şefkat ve merhametle yaklaşılması konusunda talimatının olduğunu belirterek, "Biz Sağlık Bakanlığı olarak her bir ızdırabın, ızdırabını duyan arkadaşlarız. Bütün bakanlıklarda olduğu gibi emin olun bazı konularda oturup ağlayan daire başkanlarımız var. Gözyaşı dökebilen insanlarla bu yolda yürüyoruz." dedi.- Trabzon'da 3 bin 578 çocukta tarama testi yapıldıKara, çiftlerin evlenmeden önce mutlaka tarama yaptırması gerektiğine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:"Genetik geçişli hastalıklara daha evlenmeden önce koyabildiğimiz kadar bir tanı koyalım. Önceden tedbir alalım. Yetmiyor. Gebelik döneminde bir tarama testi yapıyoruz, yetmiyor bebek doğuyor tarama testi yapıyoruz ve yetmiyor çocukta tarama testi yapıyoruz. Türkiye kapsamında binlerce çocuğa tarama testi yaptık. Örneğin Trabzon'da 2019 yılında toplam 3 bin 578 çocuk taramışız. 48 çocuktan şüphelenmişiz, 2 çocukta otizm, 2'sinde de gelişimsel bozukluk çıkmış." Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da evlilik öncesi eğitimlerin önemine değinerek, "Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden ciddi manada eğitimler yapıyoruz. Erken tanı konma noktasında ilgili bakanlıklarla ortak çalışmalar yapıyoruz." dedi.Türkiye genelinde engellilere yönelik faaliyetleri hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ise Trabzon'da 301 engelli öğrencinin çeşitli branşlarda spor yaptığını ve bu sayıyı artırmak istediklerini belirtti.Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan da dar gelirli, yoksul, yaşlı, muhtaç ve kimsesizlerle birlikte engellilere yönelik yapılacak sosyal yardımlar ve hizmetlerin belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti.Çalıştaya kamu kurum müdürleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.