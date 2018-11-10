Trabzon Palamut, Tezgahlardaki Yerini Hamsiye Bıraktı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:35



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:35

Palamut, tezgahlardaki yerini hamsiye bıraktıTRABZON'da, denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından yaşanan palamut bolluğu, yerini hamsiye bıraktı. Karadeniz açıklarında avlanan ilk yerli hamsiler tezgahlarda 7 buçuk ila 15 lira arasında satılırken, Trabzonlu balıkçılar, hamsiden umutlu olduğunu belirtti..Kardeniz'de, 1 Eylül itibariyle başlayan, denizlerde av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geçiren bölgede, havaların soğumasıyla birlikte palamut, tezgahlardaki yerini hamsiye bıraktı. Palamut bolluğuyla geçen sezonun ardından, ilk yerli hamsilerin de balıkçı tezgahları doldurması balıkçı esnafı ve vatandaşın da yüzünü güldürdü. İlk avların ardından tezgaha konan hamsinin kilosu 7 buçuk ve 15 lira arasında değişirken, balıkçılar hava şartlarına bağlı olarak, bolluğun sürmesi halinde fiyatların 5 liraya kadar inebileceğini söyledi.'BALIK BOL ÇIKTIĞI ZAMAN FİYATLAR 5 LİRAYA İNER'Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, palamutun yerini hamsiye bıraktığını, havaların daha da soğuması durumunda hamsinin bol çıkacağını ifade etti. Örseloğlu, ? Palamut bu sene bol miktarda oldu, inşallah hamsinin de bol çıkmasını, vatandaşın bol bol yemesini ve bizim de bol satış yapmamızı temenni ediyorum. Balık bol çıktığı zaman fiyatlar 5 lira civarına iner. Şu anda 10-15 lira arasında değişiyor. Vatandaş için şu an biraz yüksek. Palamut yerini hamsiye bıraktı. Denizde balık var, hava değişimleri bunu etkiliyor. Hamsi soğuk seven bir balık, havalar soğursa hamsi bol bol çıkar, biz de satarız vatandaşta bol bol yerö dedi.Karadeniz'den çıkan yerli hamsinin hem boyut hem de lezzet olarak çok kaliteli olduğunu ifade eden balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise, ? Şu anda bu yerli hamsiyi herkes yiyebilir, 10 numara bir hamsi geldi. Bu hamsiyi yiyeceksin ağaca tırmanacaksın, öyle harika bir hamsiö diye konuştu.'FİYATLAR ŞU ANDA UYGUN'Karadeniz'de avlanan hamsinin geçen sezona göre daha bol olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Örseloğlu da, palamutun bolluğundan dolayı hamsinin geç çıktığını anlatarak, Trabzon'un yerli hamsisi 2-3 gün önce çıkmaya başladı. Bu sene palamutun bol olmasından dolayı hamsi biraz geç çıktı. İnşallah devamı gelir, hem biz kazanırız, hem vatandaş yer. Fiyatlar şu anda uygun. Geçen sezon çok az hamsi çıktı, bu sene iyi çıkacak gibi görünüyor. Umuyoruz bu hamsinin devamı gelir, vatandaşlarımız da bunu yerö ifadesinde bulundu.'FİYATLAR BAŞLANGIÇ İÇİN GÜZEL'Hamsi almak için Moloz mevkiinde bulunan balıkçı tezgahlarına gelen İsmail Bülbül, ise fiyatların başlangıç itibariyle uygun olduğunu dile getirerek şöyle dediHamsiler gerçekten çok güzel, boyları da iyi. Umarım bu küçük hamsileri yakalayıp da zayi etmezler. Fiyatlar başlangıç itibariyle güzel, vatandaşın alabileceği, yiyebileceği seviyede. Gönül ister ki biraz daha düşsün, inşallah hamsi bollaşınca biraz daha düşer. Bu sene palamut çok çıkınca, hamsi çıkmayacak diye düşündük ama bu bolluk hamsinin de olacağını gösteriyorö