Haberler » Güncel » Haber

Trabzon panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı

Panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandıTrabzon'da, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü O.G.A. (23), yaralandı.

25.09.2019 16:16Trabzon panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı
Panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı
Trabzon'da, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü O.G.A. (23), yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden O.G.A. yönetiminde 61 AF 509 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen minibüsteki sürücü hafif yaralandı. Sürücü, kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan O.G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyruklukları oluşurken, minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azad Keşmir şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş...
17:25 'Öğrencilerin yüzde 50'si cevap vermişse bu önemli başarı kriteridir
17:24 Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor
17:24 Adana'daki terör saldırısı
17:24 Selden zarar gören çiftçilere 5 milyon liralık tohum desteği
17:24 Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
17:23 Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret