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Trabzon Paten Kulübü yarı maratona hazırlanıyor

Trabzon Paten Kulübü, İstanbul'da yapılacak yarı maratonda paten branşında yarışmaya hazırlanıyor.

24.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:53 Trabzon Paten Kulübü yarı maratona hazırlanıyor
Paten Kulübü, 'da yapılacak yarı maratonda paten branşında yarışmaya hazırlanıyor.

Şenol Güneş Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren Trabzon Paten Kulübü, 5 Nisan tarihinde İstanbul'da yapılacak olan yarışmada iyi bir derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayan takım kaptanı Zehra Gençoğlu, İstanbul'da yapılacak olan yarı maratonda iyi bir derece elde etmek için tüm hızıyla çalıştıklarını belirterek, "5 Nisan'da yapılacak olan 21 km yarı maratonu için çok az bir zamanımız var. Biz takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Rakiplerimiz tecrübeli ve çalıştıkları paten malzemeleri ileri seviyede. Onları geçmek istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Biz üzerimize düşen özveriyi çok çalışarak veriyoruz. Ama şehrimizin önde gelen büyüklerimizin bize sahip çıkmaları gerekiyor. Bizi yalnız bırakmasınlar istiyoruz. Arkadaşlarımız ile kaynaştık güzel bir kardeşlik kurduk. Artık bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sporu bizimle tanıştıran hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bu sporla tanışmasını istiyoruz. Çünkü çok seveceklerinden eminiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Şenol Güneş, İstanbul, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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