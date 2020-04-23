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TRABZON Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldıTÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle yaklaşık 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı.

23.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:34
Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı
TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle yaklaşık 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı.
Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pisti bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen bakım çalışmalarında pistte oluşan eğimler giderilecek. Havalimanı pistinde daha öncede 400'üncü metrede yaklaşık 30 metre karelik alanda eğim oluşmuştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pisti kısa süreli bakıma alınmıştı.
UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI
Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2028'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.
TRABZON HAVALİMANI
Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor. TRABZON Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Trabzon, Güncel , Haber
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