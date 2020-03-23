Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor - Haberler

TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor

Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyorTRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında, kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

23.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:43
Polis ,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor
TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında, kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların, istekleri ile evlere erzak taşıyor. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Trabzon 'da, polis ekipleri ise açık alanlarda kontroller ve denetimlerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, kent sakinlerinin evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti.
YAŞLILARIN SİPARİŞİ EVLERİNE GETİRİLİYOR
Polis ekipleri ayrıca, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların, istekleri doğrultusunda erzak ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıdaları marketten alıp, gittikleri adreste yaşlı vatandaşlara teslim ediyor.
POLİSLER ANONSLA UYARIYOR
Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara da, uyarı anonsları yapıyor. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerlerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor. Kent sakinleri ise tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
TRABZON Polis,’evde kal’ çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor
Etiketler : Trabzon, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Munzur Nehri'nde kaybolan Uzman Çavuş Güneş'ten 7'nci günde de iz yok - Haber TEKİRDAĞ Öğrenciler uzaktan eğitime başladı DORUK, TV BAŞINDA - Haber TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı - Haber Van Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara sıcak yemek - Haber Diyanet WhatsApp aracılığıyla evde ibadete teşvik edin - Haber İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading