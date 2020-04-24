Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TRABZON Profesörü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

Profesörü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılarKAYSERİ Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

24.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:43
Profesörü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm'ü (65), arayan telefon dolandırıcıları, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğine seçildiğini belirterek verdiği hesap numarasına bağış yapmasını istedi. Olayı araştıran ve dolandırılmak istendiğini öğrenen Üzüm'ün şikayeti üzerine polis dolandırıcıları tespit etmek için çalışma başlattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gelen Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm'ü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıttı. Üzüm'e 22 bin TL'lik maaş vaat eden ve evrak hazırlamasını isteyen dolandırıcılar, şehit ya da gazi ailelerinin hesabına da bağış yapmasını talep etti. Kendisine bağış yapması için hesap numarası da iletilen Üzüm, durumdan şüphelenerek, bakanlığa ulaştı. Dolandırılmak istendiğini anlayan Üzüm, polise giderek şikayetçi oldu.
'TUZAĞA DÜŞMEDİM?
Dolandırıcılarının tuzağına düşmeyen Prof. Dr. Kazım Üzüm, "Kendini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıtan kişi, şahsımı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna almak istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum, 'çok yararlı olacağımı' söyledim. Bunun üzerine ertesi gün sekreterine söyleyeceğini ve beni Bilim Kurulu üyeliğine aldıracağını söyledi. Ertesi gün sekreteri beni aradı; beni Bilim Kuruluna alacaklarını, bunun için 22 bin lira maaş alacağımı, yalnız bir bağış yapmam gerektiğini iletti. Bu bağış işi gündeme gelince, bunun bir normal prosedür olmadığını anlayıp, sanki inanmışım gibi davranarak 'tamam' dedim. 'Parayı bulamıyorum, siz benim maaşımı yatırın, ben o zaman ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim' diye söyledim" dedi.
'DİKKAT ETMEK GEREKİR'
Dolandırıcıların bulunması temennisinde bulunan Prof. Dr. Üzüm, "Olaydan sonra emniyete geldim, görevli arkadaşlara, yaşadığım olayı anlatıp, tutanak altına aldırdım. Beni arayanlar, dolandırıcılığa teşebbüs ettiler. Özellikle istediğim şey; bu suç örgütünün çökertilmesi, başkalarının dolandırılmasının önlenmesidir. Bana bir zarar veremediler ama başkalarına bu zarar dokunabilir, dikkat etmek gerekir" diye konuştu. TRABZON Profesörü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haberler
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
Akşener’e Türkiye’nin önünde açıkça soruldu: FETÖ’cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Haberler››Güncel››TRABZON Profesörü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: DHA DIŞ-Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisi - Haber 11:18: Ramazan davulcusundan 'Evde Kal' çağrısı - Haber 11:18: Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Haber 11:17: Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı - Haber 11:16: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti - Haber 10:57: Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü - Haber 10:47: Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber