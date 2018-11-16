Trabzon Roma Döneminde İnşa Edilen Tarihi Köprüde Yıkılma Riski

Trabzon
'da, çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen Roma
döneminde inşa edilen tarihi Tabakhane Köprüsü'nün çıkışındaki yolda su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi. Yıkılma riski ile karşı karşıya kalan köprü araç ve yaya ulaşımına kapatıldı. Ekipler, yolda çalışma başlattı.
Olay, Ortahisar
ilçesinde önceki gün meydana geldi. Çevresinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen Roma döneminde inşa edilen Tabakhane Köprüsü'nün çıkışındaki yol, yerin altından geçen su boruların patlaması nedeniyle çöktü. Üzeri kesme taşla döşeli yol tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çökmeden dolayı tarihi köprüde hasar oluştuğu öne sürüldü. Yıkılma riski taşıdığı belirtilen köprü için devreye giren Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, yoldaki çökmenin Tabakhane Köprüsü yakınındaki yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiğini tespit etti. Belediye yetkilileri çökmeye, çevrede yürütülen proje kapsamındaki inşaatın neden olmadığını açıkladı, onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve yoldaki riskin ortadan kaldırılacağını duyurdu.
ESNAFLARDAN KÖPRÜ KORUNSUN ÇAĞRISI
Tarihi köprü çıkışında meydana gelen çökmeden dolayı yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmasından dolayı mağdur olduklarını belirten esnaflarda yol ve köprüde önlem alınmasını istedi.
Esnaf Habip Canım, Tarihi Tabakhane köprümüz sürekli bu halde, ne yapacağımızı biz de şaşırdık esnaf olarak. Yakın zamanda bir su patlaması oldu. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Trafik kapalı biz de esnaf olarak mağduruzö dedi.
Tarihi köprünün zarar görmemesi için önlem alınmasını isteyen Firdevs Akyol da Esnaf olduğum için işlerimden dolayı bu yolun kapatılması beni etkiledi. Buradaki yol çalışması da biraz uzadı. Tarihi köprü zarar görmeden en kısa sürede bu sorunun giderilmesini istiyoruz diye konuştu.
Kemal Özel ise tarihi Tabakhane Köprüsü'nde anıları olduğunu belirterek, bakımının yapılmasını istedi. Özel, Bu köprü çok eski bir köprü, köprünün anısı var. Bu köprünün bakımının yapılmasını istiyoruzö ifadelerini kullandı.
TABAKHANE KÖPRÜSÜ
Tabakhane Köprüsü, Tabakhane Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün batı ayağı Ortahisar'a kuruludur. Yapım tarihi Roma döneminde 1'inci yüzyıla kadar inmektedir. Köprü bugünkü haline 19'uncu yüzyılda kavuşmuştur. İki kademeli olarak yapılmış köprünün, ilk kademesi tek göze sahiptir. İkinci kademede ise altı oval kemerli göz mevcuttur. Zaman içinde pek çok onarım geçirerek günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.
Trabzon,Roma