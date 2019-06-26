26.06.2019 14:59
Haberler » Güncel » Haber

TRABZON Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi

Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildiTrabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan ve önceki gün cenazesi dere yatağında bulunan Helim Köse (78) toprağa verildi.

Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi
Trabzon 'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan ve önceki gün cenazesi dere yatağında bulunan Helim Köse (78) toprağa verildi.
Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Helim Köse'nin cenazesi, önceki gün dere yatağında yapılan arama çalışması sırasında bulundu. Köse için bugün Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Köse'nin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit , Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Helim Köse'nin cenazesi Çamlıktepe köyünde toprağa verildi.TRABZON Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi
Kaynak: DHA
Trabzon , Araklı , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:12 Develi Belediyesi Personeli Sağlık Kontrolünden Geçti
17:12 Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı
17:11 "Sarı sıcak"
17:11 KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek Yüksekokulu'nda İncelemelerde Bulundu
17:11 KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Yeni Mezunlarını verdi
17:11 Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
17:11 MERSİN U-16 Briç Yaz Kampı sona erdi