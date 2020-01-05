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Trabzon sis dağı'nda sarıkamış şehitleri yürüyüşle anıldı

Sis dağı'nda Sarıkamış Şehitleri yürüyüşle anıldıSarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.

05.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:14
Sis dağı'nda Şehitleri yürüyüşle anıldı
Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, 'un ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Sarıkamış Harekatı'nın 105'ınci yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Kaymakamı Uğur Ünsal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, 2200 rakımlı Sis dağına ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.
Trabzon sis dağı'nda sarıkamış şehitleri yürüyüşle anıldı

Şalpazarı, Sarıkamış, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA


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