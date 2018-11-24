Trabzon Site Otoparkına Ders Düşen Otomobilde Yaşanan Can Pazarı Kamerada

Site otoparkına ders düşen otomobilde yaşanan can pazarı kamerada Trabzon
'da yokuş aşağıya indiği yolda sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları da aşarak bir sitenin bahçesinde düştü. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurçayır
Mahallesi, Hozonoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirleneyen kadın sürücünün yönetimindeki otomobil, cadde üzerindeki yolda yokuş aşağı manevra yaparken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç, yokuş olan yolun bitimindeki elektrik direğine çarptı, ardından demir korkuları da aşıp, girdiği çimenlik alanda bir süre sürüklendi. Sürüklenerek takla da atan otomobil, sitenin önünde yer alan bahçeye düştü. Kazada ters dönen araçtaki kadın sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kaza üzerine, site sakinleri ve çevredekiler araçtakilere ilk yardımda bulunarak, durumu 112 Acil Servis
'e bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA SONRASI KAMERADA
Öte yandan, otomobilin, kaza sonrası görüntüleri de düşüp ters döndüğü siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası görüntülerde, site sakinleri ve bazı apartman çalışanlarının ters dönen araçtaki yaralılara yardıma koştuğu, kapıları açtıkları araçtaki kişilere ilk yardımda bulunduğu, aracın olası yanma riskine karşı da yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:40