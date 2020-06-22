TRABZON Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kameradaTRABZON'da, sitenin özel güvenlik görevlisi Şeref K., broşür dağıtmasına izin vermediği B.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

22.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:39
Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada
TRABZON'da, sitenin özel güvenlik görevlisi Şeref K., broşür dağıtmasına izin vermediği B.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli serbest kalırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç bloktan oluşan sitenin özel güvenlik görevlisi olan Şeref K., site önüne hafif ticari araçla gelip, reklam broşürü dağıtmak isteyen B.K.'nin uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine çıkan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen B.K., özel güvenlik görevlisi Şeref K.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. İkili arasında çıkan kavga, çevredekilerin ara girmesiyle son buldu. Saldırıda aldığı yumruk ve tekme darbesiyle yaralan Şeref K. tedavi gördüğü hastanede darp raporu alarak, şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, site önündeki yumruklu saldırı ve kavga anlarına ait görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, site önünde duran araçtan inen kişinin, kendisine yaklaşan özel güvenlik personeline aniden yumruk attığı, çevredekilerin de kavgaya müdahale ettiği görülüyor. TRABZON Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurçayır, kavga, Güncel, Haber

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