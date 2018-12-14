Trabzon Sivil İnsiyatifi Aralık Ayı Toplantısını Yaptı

14 Aralık 2018 Cuma 11:42



14 Aralık 2018 Cuma 11:42

Trabzon Sivil İnisiyatif, Aralık ayı olağan toplantısını TÜMSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirdi.Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ülkedeki ekonomik ve toplumsal gelişmeler masaya yatırıldı. Yapılacak sosyal faaliyetlere katkı sağlama, mesleki eğitimin geleceği ve üretime yansımaları yanı sıra toplumun temeli olan aileyi koruma konusunda alınacak tedbirler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.Trabzon Sivil İnisiyatif Sözcüsü ve TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden, güncel sorunlardan ve çözüm için yapılması gerekenlerden bahsederek "Ülkemizin yerüstü ve yer altı kaynakları konusunda kendisine yetebilecek alanlarda planlı ve programlı bir çalışma içerisine girmesi kaçınılmaz, bu durumun şu ana kadar ihmal edilmesi affedilmez bir durum. Üretim ekonomisinin inşası için ve özellikle tarım alanında acilen yapılması gerekenler ile ilgili ilgililerin uyarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Toplum olarak üretimin yanında dikkat etmemiz gereken bir başka konunun israf ve kanaat noktasında eksikliklerimiz var. Ekonomik sıkıntılardan birlik, beraberlik ve dayanışma ile çıkılabileceği ve durumu fırsata çevirmeye çalışanlara tepki verilmesinin gerekmektedir" dedi.Atmaca, mesleki eğitimin sanayinin iş gücü ihtiyacına uygun olarak yeniden planlanması ve erken yaşlarda eğitimlerin başlanması gerektiğini belirterek "Trabzon'un çözüm bekleyen sorunlarının toparlanıp yerel seçimler öncesi adaylara sunulması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda kararlar aldık" şeklinde konuştu. - TRABZON