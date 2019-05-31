Trabzon - Soçi deniz ulaşımı yine ertelendi

Trabzon
ile Rusya
'nın Soçi
kenti arasında başlatılması planlanan deniz seferleri Rusya tarafından yapılan açıklamayla süresiz ertelendi.
Rusya'nın Soçi kenti ile Trabzon arasında 2014 yılına kadar deniz seferleri yapılıyordu. Bu seferleri iş dünyasından insanlar ve turistler yoğun bir şekilde kullanıyordu. Yolcular için düzenlenen deniz seferlerinin 5 yıl sonra yeniden başlatılması için Türk deniz ulaşım firması ile Rusya Denizcilik
ve Ulaştırma Bakanlığı
arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Haziran ayında seferlerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalınmıştı.
Soçi Denizcilik İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Viyaçeslav Eremin yaptığı açıklamayla, Trabzon ile Soçi arasındaki karşılıklı feribot seferlerinin başlamasının süresiz ertelendiğini açıkladı. Eremin sadece başlaması beklenen seferin süresiz ertelendiğini ifade ederken, Rusya tarafından alınan erteleme kararına dair bir açıklama yapmadı. - SOÇİ
Kaynak: İHA
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