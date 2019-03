Trabzon Soylu: Öyle Bir Yazılım Yaptık Ki; Teröristler Kafalarını Bile Çıkaramayacak

Kaynak: DHA

Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (3)ARAKLI'DA HALKA SESLENDİ Rize 'den geldiği Trabzon 'un Of ilçesindeki mitinginin ardından, Araklı ilçesinde partisinin otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinin Türkiye 'nin önünde önemli bir viraj olduğunu belirterek, ilçe sakinlerinden seçimde Cumhur ittifakı adaylarına destek ve güç vermelerini istedi. Uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlık mesajlarını yineleyen Bakan Soylu, Türkiye'de terör örgütlerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde ot biter mi? SSK'yı batırdı mı? CHP'yi de batıracak, ben ne düşüneyim. CHP ile birlikte İyi Parti ve Saadet Partisi 'ni de batıracak. PKK 'yı onlara sızdırıyor. Öyle cin işler yapıyor ki. Önümüzdeki 4 buçuk yıl Tayyip Erdoğan düşmanlığından, başkalarının verdiği reçeteyi Türkiye'ye uygulamaktan korkmuyor ve çekinmiyorlar" dedi.İMAMOĞLU'NA TEPKİMillet ittifakının İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 'na tepki gösteren Bakan Soylu, "Ey İmamoğlu, 'ben Karadeniz çocuğuyum' diyor. Hani nerde Karadeniz çocuğusun. Karadeniz çocuğu ne korku bilir, PKK'nın oyuncağı haline gelmez, PKK'nın Azrailli haline gelir. Oyuncağı olmaz" diye konuştu.'AKŞENER TANSU HANIMA, DEVLET BAHÇELİ'YE İHANET ETTİ'Bakan Soylu, sert sözlerle tepki gösterdiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in, Tansu Çiller ve MHP lideri Devlet Bahçeli 'ye ihanet ettiğini kaydederek şöyle konuştu:"Geçen buraya Meral Akşener gelmiş. 6 ay bu ülkede içişleri bakanlığı yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Şimdi bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, cumhurbaşkanımızın laflarını, farklı şekilde millete ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Hadi oradan. Çok net; ben Meral Akşener ile Doğru Yol zamanında siyaset yaptım, Tansu hanıma ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Devlet Bahçeli'ye de ihanet etti. Bugün de milletimize ihanet ediyor. 'Hadi yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Trabzon'a gelip de birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz. Kimlerle iş tutuğunu 28 Şubat 'ta çıkıp söylerim. Meral Akşener, attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Nasıl ihanet ettiğini söylerim. Tansu Çillere, Delet Bahçeli'ye nasıl ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içerisinde olduğunu söylerim. Yazıklar olsun be. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da içişleri bakanı olacak, bizden çok var ama bu memleket bir tanedir, bir tane. Biz bu memlekete kurbanız"