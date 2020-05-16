TRABZON Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyorTRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

16.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:58
Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor
TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Manastırın yamaçları taş düşmelerine karşı çelik ağlarla örülüyor. Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başlandı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmaları yeniden başladı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
'BU SENE AÇILMASINI BEKLİYORDUK'
Maçka'da esnaf olan Merve Yaman bu yıl Sümela Manastırı'nın açılmasını beklediğini belirterek "Tadilatın uzaması bizi olumsuz etkiledi. Geçen yıl manastır açılmadığı için müşterilerimiz çok şikayette bulundu. Bu sene Sümela Manastırın açılmasını bekliyorduk. Koronavirüs yüzünden şehre giriş çıkışlar yasaklandığı için bu yaz da pek bir umudumuz yok. Umarım bir an önce Manastır açılır biz de kazanç sağlarızö dedi.
Trabzon'a iş için gelen Okan Özkul, Sümela Manastırına en son 5 yaşında geldiğini belirten Özkul, "Manastır belki açık diye geldik. Ama bir süredir kapalı olduğunu öğrendik. Şu anda uzak bir noktadan manastırı izliyoruz. Manastıra 30 yıl önce gelmiştim. 5 yaşlarındaydım. O eski duyguları tekrar yaşamak istedim ama uzaktan bakmak biraz buruk oldu. Daha çok yaklaşmak isterdimö diye konuştu.
Turizm işletmelerinde çalışan Osman Kısa ise, " Sümela Manastırı'nda bulunan restaranlar da çalışıyordum. Tadilatın uzamasıyla şu an işsiz kaldımö ifadelerini kullandı.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti. TRABZON Sümela Manastırı’nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Sümela Manastırı, Koronavirüs, Maçka, Güncel, Haber

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