07.07.2019 15:58
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TRABZON Tehlike oluşturan kayanın düşürülme anı kamerada

Tehlike oluşturan kayanın düşürülme anı kameradaTrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü.

Tehlike oluşturan kayanın düşürülme anı kamerada
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Dernekpazarı-Çaykara ilçe karayolunun 3'üncü kilometresinde yolun 400 metre üzerinde yamaçta bir kaya kütlesinin tehlike oluşturduğu fark edildi. Ana parçadan ayrıldığı ve düşme riski taşıdığı belirlenen kaya için endüstriyel dağcılar, harekete geçti. Karayolu trafiğe kapatılırken, kaya otomobil krikosu yardımıyla itilerek düşürüldü. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı. Kayanın düşme anı anbean kameraya yansıdı. TRABZON Tehlike oluşturan kayanın düşürülme anı kamerada
Kaynak: DHA
Dernekpazarı, Trabzon, Güncel

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