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Trabzon tır devrildi, hamsiler yola saçıldı

TIR devrildi, hamsiler yola saçıldıTrabzon'un Sürmene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hamsi yüklü TIR, yol kenarında park halindeki başka bir TIR'a çarparak devrildi.

20.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:44
TIR devrildi, hamsiler yola saçıldı
'un ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hamsi yüklü TIR, yol kenarında park halindeki başka bir TIR'a çarparak devrildi. Kazada seyir halindeki TIR'ın sürücüsü yaralanırken, aracın kasasında bulunan hamsiler ise yola savruldu.
Kaza, bugün sabah 08.00 sıralarında, Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine giden Erdal Yılmaz'ın kullandığı 61 K 22339 plakalı TIR, iddiaya göre kontrol çıkıp, yol kenarında park halindeki 33 ABD 447 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 ton hamsi yüklü TIR devrildi. Kazada seyir halindeki TIR'ın sürücüsü yaralanırken, aracın kasasında bulunan hamsiler ise yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Erdal Yılmaz, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Karayolları ekiplerince yola savrulan hamsilerin temizlenmesiyle, bir süre aksayan trafik ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Trabzon tır devrildi, hamsiler yola saçıldı

Trabzon, Sürmene, Güncel

Kaynak: DHA


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