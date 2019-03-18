Trabzon Toptancı Balık Hali Son Yılların En Durgun Dönemini Yaşıyor

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Balık Hali, son yılların en durgun dönemini yaşıyor. Balık Haline genellikle kıyı balıkçıların avladığı az miktarda mezgit, istavrit ve barbun gibi balık çeşitleri gelirken, sabahın erken saatlerinde balık almak için gelen çok sayıda esnaf balık alamadan geri dönmek zorunda kalıyor.Denizlerde av sezonunun sona ermesine 1 aydan az bir süre kalmasına rağmen tezgahlarda hamsi başta olmak üzere çoğu balık çeşidi pek görülmüyor.Balıkçılar artık sezon sonuna doğru yaklaşıldıkça balık miktarının azalmasının normal olduğunu belirtirlerken, Trabzon Toptancı Balık Hali'ne genellikle kıyı balıkçıların getirdikleri balıklar mezat usulüyle alıcısını buluyor.Balık Haline bugünlerde büyük tekneler hamsi başta olmak üzere pek balık getirmezken tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alıyor.Öte yandan balıkçılar yaklaşık 10 yıldır bugünlerdeki kadar bir durgunluk yaşamadıklarını belirtirlerken, artık kültür balıklarına ağırlık verdiklerini ifade ettiler - TRABZON