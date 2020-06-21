TRABZON Trabzon'da uyuşturucu operasyonu 15 gözaltı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltıTRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

21.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:48
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmalarının ardından uyuşturucu olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Maçka ilçesinde 2 yıl önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar adı verilen operasyon kapsamındaki aramalarda; 1 kilo 235 gram esrar, 97 gram bonzai, 130 ecstacy hap, 105 lyrica hap ve 15,54 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85.530 lira ele geçirildi. Ayrıca, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği operasyon kapsamında adreslerde bulunan 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait toplamda 89 fişek ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğe de el konuldu.
Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, 15 şüphelinin gözaltına alındığı baskın anlarına ilişkin görüntüleri de soysal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. TRABZON Trabzon’da uyuşturucu operasyonu 15 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Güncel, Haber

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