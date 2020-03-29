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TRABZON Trabzonlular 'evde kaldı', sahiller boşaldı

Trabzonlular 'evde kaldı', sahiller boşaldıTRABZON'da koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, uzmanların 'evde kal' çağrısına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterdi, sahiller ise boş kaldı.

29.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:55
TRABZON Trabzonlular 'evde kaldı', sahiller boşaldı

Trabzonlular 'evde kaldı', sahiller boşaldı

TRABZON'da koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, uzmanların 'evde kal' çağrısına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterdi, sahiller ise boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor , yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Tedbirlerin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, dün olduğu gibi bugün de sabahın erken saatlerinde kentin sahil kısımları ve yürüyüş yollarında önlemlerini sürdürdü. Sahil şeridinde devriye görevi yapan polis ekipleri, yine sıkı tedbirler aldı.

SAHİLLERDE 'EVDE KAL' LEVHALI UYARI

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karadeniz sahil yolu üzerindeki park, yürüyüş ve spor alanları güzergahındaki bazı üst ve alt geçitlerin girişleri ile park alanlarının bulunduğu cepler, şerit çekilerek kapatıldı. Özellikle sabah sporu yapmak için Ayasofya, Beşirli ve Akyazı sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller de boş kaldı. Önlemlerin artırılmasıyla sahil bandında yer alan kamelya ve parkların yer aldığı yeşil alanlar ise sessizliğe gömüldü. Belediye ekiplerince sahildeki yürüyüş yollarının bulunduğu alanlara, 'Hayde Eve', 'Evde kal' ve 'Hayat evde var' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.

Sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentte trafik yoğunluğunun yanı sıra, sahil alanları ile sokaklardaki insan yoğunluğunda da ciddi oranda azalma yaşandığı göze çarptı. Geçen pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların sıkça görüldüğü Faroz Limanı da yapılan uyarıların ardından boş kaldı.

BOŞ KALAN SAHİLDE KÜÇÜKBAŞ SÜRÜSÜNÜ OTLATTI

Kentte yağışlı havanın da etkisiyle boş kalan sahilde, dolgu sahasındaki yeşil alanda, uyarılara aldırış etmeyip, dışarı çıkan bir çobanın, küçükbaş sürüsünü otlattığı görüldü. Küçükbaş hayvanlar, yiyecek ihtiyaçlarını bu alanda görürken, zaman zaman dolgu sahasında oluşan göletten de su içmeye çalıştı.

Tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısını yineledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Güncel

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