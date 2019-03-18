Trabzon'u Karıştıran Afiş Haberine Emniyetten Açıklama: Gerçeği Yansıtmıyor

Trabzon'da tartışma yaratan fotoğrafa açıklama getirildi. Sosyal medyada yayılan ve "Burası parti binası değil. Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakolu. Devlet bir partiye çalışıyor" başlığı ile paylaşılan fotoğrafın asılsız olduğu kaydedildi.

Polis merkezine AK Parti'nin Adayı Murat Zorluoğlu'nun afişinin asıldığına dair çıkan haberler şehri karıştırdı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nun afişinin asıldığı binanın tamamen Çarşıbaşı Belediyesine ait olduğu kaydedilen açıklamada, sade alt katın emniyet merkezi amirliği olarak kullanıldığı belirtildi.

"DEVLET BİR PARTİYE ÇALIŞIYOR"

Konuyla ilgili Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapların da "Burası parti binası değil. Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakolu. Devlet bir partiye çalışıyor"şeklinde haberlerin çıkması üzerine açıklama yapıldı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

61saat haber sitesinde yer alan habere göre açıklamada, konunun asılsız olduğu, gerçeği yansıtmadığı, Çarşıbaşı Belediyesine ait binanın en üst katına, Büyükşehir Belediye Başkan Adayına ait bir afişin asıldığı, asılı binanın tamamen belediyeye ait olduğu, en alt katının ise Polis Merkezi Amirliği olarak kullanıldığı ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte tartışma yaratan görüntü;