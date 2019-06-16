TRABZON UFK BAŞKANI ARSLANTÜRK'DEN FINDIK ÜRETİCİSİNE, 'KÜLLEME' HASTALIĞI UYARISI

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'külleme' tehdidi sürüyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Karadeniz
'de hasadına sayılı günler kalan fındıkta, rekolte kaybını önlenmesi için özellikle 'külleme' hastalığına karşı üreticilerce mutlaka zirai mücadele yapılması gerektiğini belirterek, Hala geç kalınmadı. Üreticiler, zirai işlemleri yaparlarsa bahçelerde görülen küllenme hastalığından kurtulabilirlerö dedi.Doğu Karadeniz Bölgesi
'nde, son yıllarda görülen ve tarım ürünlerine zarar veren 'kahverengi- yeşil kokarca', 'fındık kurdu' hastalıklarının yanı sıra bölgede hasat dönemine girilecek fındıkta, 'külleme' tehdidi de sürüyor. Yılda yaklaşık 450 bin ton üreterek, 110'dan fazla ülkeye ihraç yapıp, 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanan fındık bahçelerinde de görülen zararlı hastalıklara ilişkin başlatılan zirai ve biyolojik mücadele sürüyor. Uzmanlar, bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındıkta; rekolte kaybını önlemek için üreticilere 'küllenme' hastalığına karşı zirai mücadele yapılması önerisinde bulunuyor.
'HALA GEÇ KALINMADI'
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, dünya fındık üretiminin yüzde 78'ini, ihracatının ise yüzde 76'sını tek başına elinde bulunduran Türkiye
'de, son 5 yıldır fındık bahçelerinde görülüp, verim ve kaliteyi düşüren 'külleme' hastalığına ilişkin konuştu. Arslantürk, fındıkta var olan zararlıların fındığa verdiği hasarın son yıllarda artmaya başladığına dikkati çekti. Üreticinin mutlaka fındık bahçesi ile ilgilenmesi gerektiğini belirten Arslantürk, 'Son 5 yılın en büyük hastalıklarından biri de küllenme hastalığı. Bu günlerde bahçelerde görünmeye başladı. Fındıkta görülen bir küf bu. Fındığın bazı çeşitlerinde yoğun bir şekilde görülüyor. Normalde mayıs başlarından itibaren tedbirlerin alınması gerekiyordu. Maalesef üreticinin fazla ilgi göstermemesinden dolayı küllenme hastalığının fındığa vereceği zararlar bu günlerde artmaya başladı. Ama hala geç kalınmadı. Üreticiler, zirai işlemleri yaparlarsa bahçelerde görülen küllenme hastalığından kurtulabilirlerö dedi.
'EKONOMİYE CİDDİ ZARAR VERİYOR'
Tarım arazilerine dadanan 'külleme' hastalığıyla, Türk ekonomisinin ciddi zarara uğradığını kaydeden Arslantürk, Şu anda küllemenin yanında 'yeşil kokarca' ve son 4 yıldan beri 'kahverengi kokarca'nın verdiği zarar söz konusu. Onunla ilgili de ciddi zirai mücadelenin yapılması gerekiyor. Trabzon
'da bulunan bahçelerde maalesef şu anda küllenme başladı. Bu fotosentezi engelleyip fındığın gelişimine olumsuz etki ediyor. Bu hastalık fındıkta verim ve kaliteyi etkilemenin yanı sıra üretimi de düşürüyor. Aynı şekilde diğer canlıların verdiği zararlarla birlikte Türk ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Bizim yaptığımız hesaba göre sadece küllenme hastalığının 1 milyar lira fındık ekonomisine zararı var. Eğer gerekli tedbir alınırsa bu zarardan kurtulup verim ve kaliteyi arttırabilirizö diye konuştu.
'EMANETE FINDIK VERMESİNLER'
Açıklanması beklenen fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslantürk, 'Bu sezon fındık fiyatlarında üreticinin gönlünün ferahlayacağını düşünüyorum. Vatandaşımız o konuda endişelenmesin. Sadece daha önceden de söylediğimiz gibi emanete fındık vermesinler. Kendi bünyelerinde saklamaya gayret etsinler ve fındık bahçelerine inip bakımlarını yapsınlarö ifadelerinde bulundu.