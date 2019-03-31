31 Mart 2019, 22:11
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Trabzon'un Akçaabat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Nuri Ekim kazandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Nuri Ekim kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Nuri Ekim 37 bin 20, İYİ Parti adayı Osman Akbulut 21 bin 246, Saadet Partisi adayı Osman Tuğrul Gazi Bayram bin 763 oy aldı.

Ekim'in öz geçmişi

Osman Nuri Ekim, 1980 yılında Akçaabat'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon'da tamamlayan Ekim, Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2018 yılında Akçaabat Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

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Kaynak: AA