Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ramis...

Trabzon
'un Beşikdüzü
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ramis Uzun
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ramis Uzun 7 bin 702, AK Parti
adayı Harun Demirci
4 bin 674, BBP
adayı Mehmet Ali Gündoğdu
175 oy aldı.
-Uzun'un özgeçmişi-
Ramis Uzun, 1956 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon ve Samsun
'da tamamlayan Uzun, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Çeşitli kamu kurumlarında görevlerde bulunan Uzun, 2009-2014 yılları arasında Beşikdüzü Belediye Başkanlığı yaptı. Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.
Ramis Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi, Trabzon, Beşikdüzü, Güncel
Kaynak: AA