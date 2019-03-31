31 Mart 2019, 22:56
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Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ramis...

Trabzon

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ramis Uzun kazandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ramis Uzun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ramis Uzun 7 bin 702, AK Parti adayı Harun Demirci 4 bin 674, BBP adayı Mehmet Ali Gündoğdu 175 oy aldı.

-Uzun'un özgeçmişi-

Ramis Uzun, 1956 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon ve Samsun'da tamamlayan Uzun, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Çeşitli kamu kurumlarında görevlerde bulunan Uzun, 2009-2014 yılları arasında Beşikdüzü Belediye Başkanlığı yaptı. Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır. Ramis Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi, Trabzon, Beşikdüzü, Güncel
Kaynak: AA