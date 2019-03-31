Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mümin...

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mümin Nuhoğlu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Mümin Nuhoğlu 5 bin 324, İYİ Parti adayı Mehmet Turan 3 bin 833, bağımsız aday Halil Kul 516 oy aldı.-Nuhoğlu'nun özgeçmişiMümin Nuhoğlu, 1973 yılında Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde doğdu. Uzun yıllar Almanya'da işçi olarak çalışan Nuhoğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Son on yıldır Çarşıbaşı ilçesinde esnaflık yapan Nuhoğlu, MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanlığı görevinde de bulundu. Nuhoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.