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Trabzon'un demir yolu hikayesi kitap oldu

Trabzon'un 200 yıllık demir yolu hikayesinin anlatıldığı "Gümüş Kazma" isimli kitap yayınlandı.

16.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:38Trabzon'un demir yolu hikayesi kitap oldu
'un 200 yıllık demir yolu hikayesinin anlatıldığı " Kazma" isimli kitap yayınlandı.
Gazeteci-yazar Aydın Gelleci'nin kaleme aldığı ve kentin demir yolu hikayesinin anlatıldığı kitabın tanıtımı, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda yapıldı.
Tanıtımda konuşan Gelleci, Atatürk'ün en büyük hayalinin Trabzon limanının demiryolu ile Anadolu'ya bağlanması olduğunu belirterek, "Doğu Karadeniz'in en gelişmiş şehri olan Trabzon'un sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal ve stratejik potansiyelinin hayata geçirilmesi ve Doğu Karadeniz'in geleceğe taşınmasında bu proje bir dönüm noktasıdır. Bu eseri de Trabzon'un bir an önce demir yolu hayaline ulaşması noktasında bir katkısı olur amacıyla kaleme aldık. Eserde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Gelleci, 328 sayfadan oluşan kitapta 6 ana bölüm yer aldığını, 8 röportaj ve 8 köşe yazısına da yer verdiğini ifade ederek, yaklaşık 230 fotoğrafın yer aldığı kitapta, harita, gazete küpürü ve belgelerin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz, Trabzon, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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