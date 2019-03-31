Trabzon'un Dernekpazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Trabzon
'un Dernekpazarı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Aşık
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Aşık bin 693 oy aldı.
-Aşık'ın özgeçmişi-
Mehmet Aşık, 1966 yılında Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde doğdu. 1993 yılında Trabzon Lisesini bitiren Aşık, 1989 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü de tamamladı. Uzun yıllar çeşitli hastanelerde çalışan ve başhekim yardımcılığı, hasta hakları koordinatörlüğü ve kalite yönetim direktörlüğü, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve saymanlığı görevlerinde bulunan Aşık, 2014 yerel seçimlerinde Dernekpazarı Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Aşık evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA