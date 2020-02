Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekili , TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Balta, mesajında, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.Vatanına bağlılığını ve bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu verdikleri onurlu mücadele ile gösteren Trabzon'un her karışını o günkü kadar kutsal bildiklerini vurgulayan Balta, şöyle devam etti:"Bu topraklar için Türk milletinin ve Trabzonlu hemşehrilerimin bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlük denilen nimete kavuşması pek kolay olmamıştır. Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanı ile doludur. Balkan Savaşı ve ardından gelen 1. Dünya Savaşı ile bütün dünya üzerimize yüklendi. Trabzon da bu dönemlerde işgal altında kalarak bu acı günleri farklı bir boyutuyla yaşamıştır. Ancak kurtuluş sürecinde Trabzon halkı topyekun kahramanlık gösterdi. Tarih Trabzon'da adeta yokluğun ve yoksulluğun biçare bıraktığı bir zamanda yapılan bu kutlu mücadelenin parlak bir sayfasına şahit olmuştur."Balta, şimdi kendilerine düşen görevin, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan altyapıya, ekonomiden savunma sanayisine, tarım ve hayvancılığa her alanda ilimizin ve ülkemizin kalkınması için gayret göstererek, ülkemizi bir daha düşman ayağı basmayacak şekilde geliştirip güçlendirmektir. Ecdadımızın bağımsızlık savaşındaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli, emaneti yücelterek korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, kurtuluş yolunda canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onca sıkıntıya göğüs gerip bizlere bugünleri bırakan gazilerimizi, başta fedakar ve cefakar dede ve ninelerimiz olmak üzere tüm ecdadımızı minnetle anarak Trabzonlu hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."