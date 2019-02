Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Du¨nyada, Orta Dogˆu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, du¨nyayı buradan yo¨netmek isteyen bir irade, hala varlıgˆını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Tu¨rkiye'dir." dedi.Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.Bakan Soylu, Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu."Bizler gu¨c¸lu¨ olmak zorundayız"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, bir bu¨yu¨k hatırayı ve destanı yeniden hatırlamak, dersleri tekrar ezberlemek u¨zere alana gelen herkese teşekkür etti.Trabzon'un du¨s¸man is¸galinden kurtulus¸unun 101. yılını kutlayan Soylu, "Bu vesileyle bu bas¸kaldırıya, bu itiraza emegˆi gec¸en isimsiz tu¨m kahramanlarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi, ninelerimizi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu kararlılık mücadelesinin destanını yazan tüm büyüklerimizin her birini rahmet, minnet ve s¸u¨kranla anıyorum. Ne Trabzon ne de bu gu¨zel u¨lke, sadece havasından, suyundan dolayı bize vatan olmus¸ degˆildir. Burada yas¸adıklarımız var. Bu topragˆın u¨zerinde gec¸mis¸imiz, tarihimiz, acı tatlı hatıralarımız, yas¸anmıs¸lıklarımız, bu¨yu¨klerimizin izleri oldugˆu ic¸in Trabzon bize vatandır." diye konuştu."Egˆer biz hatıralarımızı kaybedersek, egˆer bu¨yu¨klerimizden aldığımız izleri kaybedersek, onların bize bıraktığı büyük ve kutlu manevi mirası kaybedersek, degˆerlerimize, inancımıza, irademize, o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨ze, bayrağımıza, ezanımıza sahip c¸ıkmazsak is¸te o zaman Trabzon yine manen de olsa is¸gal altında demektir." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"101 yıl o¨nceki is¸galcilerin, ilk is¸ olarak vilayet ars¸ivini imha etmeleri elbette ki tesadu¨f degˆildir, bu milleti ko¨klerinden koparmanın gayretidir. Yu¨z yıl o¨nce yas¸anan savas¸lar, is¸galler, bilesiniz ki bitmis¸ degˆildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile, s¸u an du¨nyanın bas¸ka yerlerinde is¸galler, katliamlar, vekalet savaşları, c¸atıs¸malar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse 'bitti', 'artık bir daha olmaz' diyemez. Du¨nyada, Orta Dogˆu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, du¨nyayı buradan yo¨netmek isteyen bir irade, hala varlıgˆını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Tu¨rkiye'dir. İlk fırsatta bunu gerc¸ekles¸tirebilmek arzusuna sahiptir. Du¨n her ne yas¸anmıs¸sa, du¨n hangi is¸leri yarım kalmıs¸sa, bugu¨n veya yarın onu tamamlama azimlerinde herhangi bir eksiklik so¨z konusu degˆildir."Her zaman güçlü olmak gerektiğinin altını çizen Soylu, "İstikrarımızı gu¨c¸lu¨, u¨retimimizi, ekonomimizi ama en o¨nemlisi birlik ve beraberligˆimizi gu¨c¸lu¨ tutmak, yapılanlara, kazanımlara sahip c¸ıkmak ve dostumuzu, du¨s¸manımızı hep birlikte iyi tanımak zorundayız. Du¨nu¨n mu¨cadelesini iyi anlamak, gereken dersleri c¸ıkarmak, sanki hemen yarın aynısını yas¸ayacakmıs¸ gibi hep birlikte hazırlıklı olmak zorundayız." dedi.Öte yandan, Bakan Süleyman Soylu tören öncesinde aynı alandan, Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu, 10 Kilometre Koşusu, Halk Koşusu ve Yürüyüşü'nün startını verdi.