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Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

26.10.2019 14:12Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Muhammet Balta, mesajında, Trabzon'un tarihin her döneminde dikkati çeken bir şehir olduğunu belirtti.
Trabzon'un fethinin, milli tarih için adeta bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Balta, fetihten sonra Karadeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini ifade etti.
Önemli misyonlar üstlenen Trabzon'da, cihan padişahlarının yetiştiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:
"Özellikle genç kuşakları bu tarih bilinciyle yetiştirmek zorundayız. Trabzon'umuzun tarihi dokusunu, kültürel birikimini korumak, uzun yıllar bilim ve kültür merkezi olarak yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak onu gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncülerle fethin 558. yılını en samimi hislerimle kutluyor, Trabzon'u fethederek bütün bir insanlığın yararına olmak üzere bizlere emanet bırakan fethin büyük komutanı Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyorum."

Muhammet Balta, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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