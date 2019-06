Trabzon'un özel sporcularının içinde Dünya ikincileri, Avrupa üçüncüleri ve Türkiye şampiyonları var

Trabzon'un engel tanımayan başarılı sporcuları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gülle atma, cirit atma, üç adım uzun atlama, disk atma ve koşu gibi branşlarda Dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı sporcular hiçbir engel tanımadan ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanıyorlar.



Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Söğütlü Atletizm Stadında her gün yüzlerce sporcuyu ağırlarken, en çalışkan gruplardan biride, haftanın her günü antrenman yapan özel sporcular olarak göze çarpıyor.



Yıllardır yetiştirdiği birbirinden başarılı sporcularla tanınan atletizm antrenörü Zekeriya Üçüncü, tamamı özel sporculardan oluşan ekibi ile başarıdan başarıya koştuklarını belirterek, "Çok iyi bir jenerasyon yetişti. Ulusal eve uluslararası şampiyonalarda daha büyük başarılara imza atacağımızdan eminiz. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Akçaabat İlçe Müdürü Engin Uzun'un destekleri ile engelleri bir bir aşıyoruz. Özel sporcularla hiç yılmadan, her türlü engeli aşarak, gerçekten de çok çalışıyoruz ve başarılar öyle geliyor. Daha da iyi olacağız" diye konuştu.



Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, "Bu sporcuların kazandığı başarılar, herkese örnek olmalı" derken, İlçe Müdürü Uzun'da, "Sporla adeta yeniden doğan bu arkadaşların başarıları bizi gururlandırıyor" diye konuştu.



Trabzon'un engel tanımayan özel sporcularının aldığı önemli başarılar ise şöyle; Burhan Can, Gülle Atma kategorisinde Dünya 2'si ve Avrupa 3'üncüsü, Erkan Gültekin, Cirit Atma kategorinde Türkiye Şampiyonu, Ufuk Babacan, Üç Adım uzun Atlama kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Osman Kul, Disk Atma kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Seyfi Alanya, U20 Disk Atma kategorisinde Avrupa Barajını geçti. Furkan Uzuner, U16 Disk Atma branşında Türkiye Şampiyonu ve Hüseyin Usta ise 100 ve 200 metre koşu branşında Türkiye Şampiyonu oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA