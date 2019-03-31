Trabzon'un Tonya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Osman...

Trabzon
'un Tonya
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Osman Beşel
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Beşel 5 bin 78, CHP
adayı Şuaib Aydın
3 bin 161, Saadet Partisi
adayı Abdullah Altuntaş
204 oy aldı.
-Beşel'in öz geçmişi
Osman Beşel, Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesinden mezun olan Beşel, Orman Genel Müdürlüğü
bünyesinde Türkiye
'nin farklı illerinde mühendis ve yönetici olarak 34 yıl görev yaptı. Beşel, 2014 yerel seçimlerinde Tonya Belediye Başkanı seçildi. Beşel, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA