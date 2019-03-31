31 Mart 2019, 21:59
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Trabzon'un Tonya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Osman...

Trabzon

Trabzon'un Tonya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Beşel kazandı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Beşel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Beşel 5 bin 78, CHP adayı Şuaib Aydın 3 bin 161, Saadet Partisi adayı Abdullah Altuntaş 204 oy aldı.

-Beşel'in öz geçmişi

Osman Beşel, Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun olan Beşel, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin farklı illerinde mühendis ve yönetici olarak 34 yıl görev yaptı. Beşel, 2014 yerel seçimlerinde Tonya Belediye Başkanı seçildi. Beşel, evli ve iki çocuk babasıdır. Osman Beşel, AK Parti, Trabzon, Tonya, Güncel
Kaynak: AA